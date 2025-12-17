BAC sorprende a los guatemaltecos con un globo gigante de Leoni

-

El cielo de Ciudad Cayalá se llenó de magia, color y emoción durante el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025 y una figura que captó la atención de miles de guatemaltecos fue el globo de Leoni, la mascota de BAC.

El globo fue guiado por un equipo de 50 colaboradores voluntarios de BAC y sus familias, quienes, con precisión y entusiasmo, lograron llenar de vida las calles de Cayalá.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Durante el desfile, Leoni no solo voló sobre la ciudad, sino que también acompañó a las familias desde abajo: su versión en botarga saludó, abrazó y posó para fotografías con cientos de niños, creando momentos de alegría.

“ Participar con Leoni en este desfile es nuestra forma de acompañar a las familias y compartir la emoción de la temporada. En BAC creemos en la magia de los momentos que unen y nos inspiran a seguir construyendo comunidad. ” José Carlos Barrios , vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala.

Con más de 12 metros de altura, Leoni fue diseñado y fabricado en Los Ángeles, California, por la casa internacional Big Events Inc., la misma compañía responsable de los globos del desfile de Macy's en Nueva York.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

La creación del globo gigante fue resultado de una inversión de BAC Guatemala destinada a fortalecer su participación en actividades de la temporada navideña.

Además, la marca complementó su presencia en el desfile con activaciones como sets fotográficos, dinámicas y promociones, orientadas a acompañar a las familias en eventos que forman parte de sus tradiciones.