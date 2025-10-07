Ana Lendl aparece tras accidente en Miss Grand International

-

Miss Grand Guatemala, Ana Lendl, sufrió un accidente durante una de las actividades en Miss Grand International, la concursante dio declaraciones acerca de qué pasó y cómo se encuentra.

EN CONTEXTO: Ana Lendl sufre un accidente en Miss Grand International

Ana Lendl dio declaraciones por su golpe en el pie derecho y contó su estado de salud y cómo se ha arreglado para continuar, a muy poco tiempo de la competencia en traje de baño.

"Estoy bien, las reinas siempre está bien ¡recuerden eso!, cuando hice el show de talento hice un split y caí mal, así que un pedazo de piel se desprendió, ocurrió porque no fui lo suficientemente cuidadosa, hay una técnica especial para hacer ese movimiento y lo hice muy rápido, ahora está un poco infectado pero eso no me va a detener, está un poco inflamado pero está bien, estoy tomando medicamentos", dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Guatemalteca Ana Lend en la cena de bienvenida de Miss Grand International

"Mi organización fue muy amable, le envié una foto a mi chaperona e inmediatamente acudió en mi ayuda, gracias por cuidarme, solo puedo decir que daré lo mejor de mí, usaré tacones altos en la pasarela, daré lo mejor y sanará, el tiempo sana", explicó.

"Solo les quiero decir que muchas gracias por todos los mensajitos tan bellos y lindos, estoy tratando de hacer lo mejor para recuperarme, me están ayudando desde Guatemala, también a todos en Miss Grand International, me estaban curando ayer... nada que una reina no pueda resolver", cerró.

"Por favor abóyenme, dejen muchos comentarios para Guatemala, voy a dar lo mejor", cerró.

MIRA: