Guatemalteca Ana Lend en la cena de bienvenida de Miss Grand International

Miss Grand Guatemala, Ana-Sofía Lendl, se presentó en la "Cena de Gala de Bienvenida" en Hua Hin, como parte de las actividades de Miss Grand International.
En el evento todas las candidatas se conocieron de manera formal y disfrutaron de un momento agradable con los directivos del certamen.
Guatemala lució un vestido color plata con la parte de arriba estructurada a manera de corsé, dejando al descubierto su cintura, la falda deja ver una de sus piernas.
Tras gritar el nombre de su país, caminó por toda la pasarela mostrando su elegancia.
Miss Grand Venezuela Nary Battikha recibió el título de "Miss Grand InterContinental Hua Hin Resort" por su carisma. Indonesia, Tailandia, Perú y República Checa fueron finalistas.
Tras el evento fue el momento de la toma de fotografías de Ana junto a otras concursantes.
