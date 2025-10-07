Ana Lendl sufrió un accidente en Miss Grand International

Miss Grand Guatemala, Ana Lendl, sufrió un accidente durante una de las actividades en Miss Grand International.
Ana se lastimó el pie derecho durante su participación en la prueba de talento, donde realizó un baile de ballet. En una imagen que la representante del país subió, se aprecia el golpe a flor de piel.
Uno de los misólogos que sigue la competencia, llamado Jens Castro, contó que por el momento le cuesta caminar pero que se espera que para la próxima pasarela, que es una de las más importantes, esté mucho mejor.
"Gracias Miss Grand Guatemala por tener cuidado de mí de manera inmediata y enviarme medicamentos luego de mi incidente, me siento segura como su reina", expresó Lendl en una publicación en sus redes.
"Regresemos al traje de baño", expresó, afirmando que trabaja en dar lo mejor en el escenario.
¿Cuándo será Miss Grand International?
La gala se llevará a cabo el 18 de octubre de 2025, en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.
El 9 de octubre se llevará a cabo la competencia en traje de baño.
