Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ana Lendl rinde tributo al "Sombrerón" en Miss Grand International

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
12 de octubre de 2025, 08:31
Miss Grand Guatemala
Ana Sofía Lendl rinde tributo a leyenda guatemalteca. (Foto: Instagram)

Ana Sofía Lendl rinde tributo a leyenda guatemalteca. (Foto: Instagram)

Ana Sofía Lendl rinde homenaje a una de las figuras más enigmáticas del folclore nacional.

ENTÉRATE: Ana Lendl se prepara para competir en traje de baño en Miss Grand International

La modelo y representante de Guatemala en el certamen de belleza mundial hace un tributo a una de las leyendas más conocidas del país: El Sombrerón.

Con elegancia y simbolismo, Lendl presenta "Las lágrimas del Sombrerón", un traje lleno de historia y arte. (Foto: Instagram)
Con elegancia y simbolismo, Lendl presenta "Las lágrimas del Sombrerón", un traje lleno de historia y arte. (Foto: Instagram)

Ana Sofía Lendl ha lucido glamurosa con su traje típico titulado Las lágrimas del Sombrerón, el cual ha destacado por su originalidad y encanto, características propias de la leyenda.

Lendl lleva un mono ceñido con transparencias asimétricas, decorado con dijes metálicos de notas musicales, checos, obsidianas y plata, trabajado a mano.

LEE: El mensaje de Ana Lendl desde Miss Grand International al ingresar al Top 20

El conjunto se completa con una capa negra, una guitarra artesanal, botas hechas a mano y un sombrero esculpido con colgantes de cristal.

El Sombrerón

Es un hombre de baja estatura que sale por las noches a encantar con su guitarra y su enorme sombrero a las mujeres de ojos grandes y cabello largo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar