Ana Lendl rinde tributo al "Sombrerón" en Miss Grand International

Ana Sofía Lendl rinde homenaje a una de las figuras más enigmáticas del folclore nacional.
La modelo y representante de Guatemala en el certamen de belleza mundial hace un tributo a una de las leyendas más conocidas del país: El Sombrerón.
Ana Sofía Lendl ha lucido glamurosa con su traje típico titulado Las lágrimas del Sombrerón, el cual ha destacado por su originalidad y encanto, características propias de la leyenda.
Lendl lleva un mono ceñido con transparencias asimétricas, decorado con dijes metálicos de notas musicales, checos, obsidianas y plata, trabajado a mano.
El conjunto se completa con una capa negra, una guitarra artesanal, botas hechas a mano y un sombrero esculpido con colgantes de cristal.
El Sombrerón
Es un hombre de baja estatura que sale por las noches a encantar con su guitarra y su enorme sombrero a las mujeres de ojos grandes y cabello largo.