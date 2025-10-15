Ana Lendl se luce en la preliminar de Miss Grand Internacional

Ana-Sofía brilló con naturalidad y encanto frente a las cámaras.
La competencia preliminar de Miss Grand International, en la que Ana-Sofia Lendl puso en alto a Guatemala, se realizó este 15 de octubre por la mañana.
Antes de iniciar su recorrido por la pasarela, Ana-Sofia se presentó formando un corazón con las manos y con emoción mencionó el nombre del país que representa.
Durante la competencia de traje de baño, como parte de la preliminar, Ana Lendl desfiló con un atuendo de dos piezas en color azul, mostrando su buena actitud y carisma durante toda su participación.
Además, durante la exhibición de traje de gala, Sofía lució glamurosa con un vestido dorado con detalles azules diseñado por la marca originaria de Vietnam, Minh Tuan Couture.
Lendl ha logrado ganarse al público internacional por su elegancia, seguridad y excelente desempeño en el escenario, siendo una fuerte candidata para ganar el certamen de belleza.