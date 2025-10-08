Ana Lendl se prepara para competir en traje de baño en Miss Grand International

- Con determinación, Ana Sofía superará la prueba en traje de baño. PODRÍA INTERESARTE: Ana Lendl sufre accidente en Miss Grand International Tras un inesperado accidente, Ana Sofía Lendl se encuentra mejor de salud y está lista para superar una de las pruebas más importantes del certamen de belleza. La Miss Grand Guatemala vuelve al escenario con una sonrisa. (Foto: Instagram) Recientemente, Lendl se lastimó el pie derecho durante su participación en la prueba de talento en Miss Grand Internacional, donde realizó un baile de ballet. Ana se ha mostrado resiliente y positiva ante el incidente que no pasó a mayores y se prepara para la Swimsuit competition. ENTÉRATE: Guatemalteca Ana Lend en la cena de bienvenida de Miss Grand International La belleza y resiliencia de Ana Sofía brillará en Miss Grand International. (Foto: Instagram) Se trata de la competencia en traje de baño, donde Sofía será evaluada por su bikini, atractivo físico y presencia en la pasarela, siendo los criterios más importantes para el jurado. La participación de la Miss Grand Guatemala, Ana Lendl, será transmitida por el canal oficial de YouTube, GrandTV, el 8 de octubre a partir de las 20:00 horas.