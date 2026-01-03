La Cámara del Agro de Guatemala respalda acciones de EE. UU.

La Cámara del Agro llamó a la coordinación internacional para impulsar una transición democrática que fortalezca la seguridad, la certeza jurídica y la prosperidad luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La Cámara del Agro Guatemala, es una institución gremial conformada a cerca de 126 mil 451 productores agrícolas, ganaderos y agroindustriales en Guatemala que, a través de un comunicado “respalda” la acción del Gobierno de Estados Unidos en contra del narcotráfico y la seguridad.
Además, en su pronunciamiento hacen un llamado a que se genere una coordinación internacional que permita generar la actividad económica y la prosperidad.
"Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática como condiciones esenciales para la inversión, el comercio y el desarrollo productivo", añaden.
Esto, luego que haberse iniciado los bombardeos en Caracas, Venezuela, ejecutados por Estados Unidos, para lograr detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.