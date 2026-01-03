Betty Boop pasó a ser de dominio público en 2026

-

Betty Boop rompió estereotipos en la animación femenina.

A partir de enero de este año, la versión original del personaje diseñado por Grim Natwick para Fleischer Studios quedó libre para utilizarse en cualquier producción sin riesgo de demanda.

Betty Boop se une a la lista de personajes que son de dominio público como Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Capitán Garfio, Pato Donald, Popeye, Nancy Drew y Pluto.

El dominio público permite su uso creativo sin riesgo de demanda. (Foto: X)

Se trata de la Boop que apareció por primera vez en el video Dizzy Dishes de 1930, la cual se caracteriza por tener las orejas grandes y curvas pronunciadas.

La versión más conocida y moderna del personaje le pertenece a King Features Syndicate, por lo que sigue protegida con derechos de autor.

La Betty moderna sigue protegida por derechos de autor. (Foto: Instagram/Betty Boop)

Betty Boop se ha distinguido por tener un look atrevido al usar vestidos cortos, tacones altos y escote, algo poco común en la época, pues las caricaturas femeninas solían ser muy reservadas, como Minnie Mouse.

El personaje destacó por su estética atrevida para la época. (Foto: X)

Estados Unidos determina que los derechos de autor cuentan con una vigencia de 95 años, por lo que la versión de Betty con orejas grandes puede ser utilizada con libertad a partir de ahora.