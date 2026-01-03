Trump reveló la "estrategia" para lograr la captura de Nicolás Maduro

-

El mandatario estadounidense reveló cuál fue su primera estrategia para que la captura de Maduro fuera un éxito.

Esta madrugada trascendió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, durante un ataque militar de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela.

A pocas horas del acontecimiento, han salido a luz algunos detalles del megaoperativo.

Donald Trump reveló que "provocaron" un apagón en Caracas para llevar a cabo la detención de Maduro.

La estrategia consistió en atacar la infraestructura de energía eléctrica del país, como primer punto.

"Estaba oscuro. Las luces en Caracas estaban apagadas gracias a ciertas habilidades que tenemos", dijo Trump.

Más de 150 aeronaves

El presidente de Estados Unidos aseguró que durante meses investigaron "cómo se movía" el mandatario venezolano.

La operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano requirió "meses de planificación y ensayos" y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

Además, Delta Force fue la encargada del operativo en Caracas y otros puntos simultáneos del país latinoamericano.

Esta unidad de élite está dedicada a operaciones especiales, con un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional.

Su base está en For Bragg, Carona del Norte, y opera bajo el control funcional del Joint Special Operations Command (JSOC) y la administración del Army Special Operations Command (USASOC).