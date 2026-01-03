Versión Impresa
Conductor muere tras accidentarse en la Roosevelt

  • Por Jessica González
03 de enero de 2026, 13:52
El conductor falleció en el lugar. (Foto: archivo/Soy502)

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto.

Un hombre se conducía en una motocicleta sobre la calzada Roosevelt, cuando sufrió un fatal accidente este sábado 3 de enero.

Tras el impacto, el cuerpo de la víctima quedó sobre la cinta asfáltica.

Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, notaron que el hombre, de aproximadamente 40 años, presentaba politraumatismo general y ya no contaba con signos vitales. 

Hasta ahora no ha sido identificado, pero vestía jeans de lona azul, botas industriales negras, camisa de vestir multicolor y chumpa de lona.

