"Ne Zha 2" es la película animada más taquillera de la historia

Ne Zha 2 logró cifras históricas con mínima recaudación local.

China demostró su potencial cinematográfico e impacto mundial al producir la mejor película animada de la historia y superar a la producción hollywoodense, Intensamente 2.

Con sus más de Q17.2 mil millones recaudados en la taquilla internacional, Ne Zha 2 ingresa oficialmente al top cinco de las cintas más taquilleras de la historia.

La película animada más taquillera de la historia le pertenece a China. (Foto: X)

El filme se quedó por debajo de Titanic, Avatar: el camino del agua, Avengers: Endgame y Avatar. Su éxito le otorgó galardones de parte del festival de Shanghái, el Cartoon and Animation of China y el Golden Panda Award, aunque no accedió al Óscar porque a "la productora no le interesó participar".

Inspirado por las leyendas chinas, el director y guionista Yang Yu creó a un niño demonio que tiene un gran poder que pocos logran entender.

"Ne Zha 2" entra al top cinco de las cintas más exitosas del cine. (Foto: X)

En la primera entrega estrenada en 2019, Ne Zha y Ao Bing frenan una catástrofe a un alto costo: sus almas siguen intactas, pero sus cuerpos están al borde del colapso.

La secuela retoma la historia en ese punto y muestra cómo el maestro de Zha y Bing salva sus cuerpos. Tras lo ocurrido, el protagonista se da cuenta de que el mundo es cruel.

El protagonista se enfrenta a un mundo marcado por la crueldad. (Foto: X)

China tiene una población de 1500 millones de habitantes y, de acuerdo con Box Office Mojo, el total recaudado por Nezha 2 en su país natal es de apenas el 1%, a diferencia de Intensamente 2 con el 38% de la taquilla proveniente de Estados Unidos. Por el momento, la secuela solo se puede rentar en YouTube.