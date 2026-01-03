"Ne Zha 2" es la película animada más taquillera de la historia

Ne Zha 2 logró cifras históricas con mínima recaudación local.
ENTÉRATE: Películas animadas que llegarán al cine en 2026
China demostró su potencial cinematográfico e impacto mundial al producir la mejor película animada de la historia y superar a la producción hollywoodense, Intensamente 2.
Con sus más de Q17.2 mil millones recaudados en la taquilla internacional, Ne Zha 2 ingresa oficialmente al top cinco de las cintas más taquilleras de la historia.
El filme se quedó por debajo de Titanic, Avatar: el camino del agua, Avengers: Endgame y Avatar. Su éxito le otorgó galardones de parte del festival de Shanghái, el Cartoon and Animation of China y el Golden Panda Award, aunque no accedió al Óscar porque a "la productora no le interesó participar".
Inspirado por las leyendas chinas, el director y guionista Yang Yu creó a un niño demonio que tiene un gran poder que pocos logran entender.
LEE: "Zootopia 2" es la cinta más taquillera en la historia de Disney
En la primera entrega estrenada en 2019, Ne Zha y Ao Bing frenan una catástrofe a un alto costo: sus almas siguen intactas, pero sus cuerpos están al borde del colapso.
La secuela retoma la historia en ese punto y muestra cómo el maestro de Zha y Bing salva sus cuerpos. Tras lo ocurrido, el protagonista se da cuenta de que el mundo es cruel.
China tiene una población de 1500 millones de habitantes y, de acuerdo con Box Office Mojo, el total recaudado por Nezha 2 en su país natal es de apenas el 1%, a diferencia de Intensamente 2 con el 38% de la taquilla proveniente de Estados Unidos. Por el momento, la secuela solo se puede rentar en YouTube.