"Sufrí discriminación": la confesión de legionaria Ana Lucía Martínez

-

En una entrevista reciente Ana Lucía Martínez, legionaria guatemalteca, confesó que sufrió discriminación en uno de los equipos que integró en Europa.

La guatemalteca habló con Veneno Cruz y abrió su corazón al contar cómo vivió su experiencia fuera de las canchas, mientras formó parte de un conjunto italiano.

"En Italia, a pesar de tener una carrera, para mí fue duro, sufrí discriminación, me hicieron de menos", reveló para sorpresa del conductor del podcast "Confesionario con Veneno".

Foto: Redes Sociales/Ana Lucía Martínez.

"Como al equipo no le iba bien el entrenador decía: 'sí, porque me traen a una de Guatemala', me sentí un poco sola en ese tiempo", continuó.

TE PUEDE INTERESAR: La amplia trayectoria de Ana Lucía Martínez en el mundo del fútbol

Martínez dijo que no se sentía bienvenida, ni de parte de los directivos, ni del cuerpo técnico. "que uno llegue a un club también significa que uno está haciendo un sacrificio grande para estar en ese lugar, sí fue difícil".

Foto: Confesionario con Veneno.

Acerca de Ana Lucía

Ana Lucía Martínez es una de las figuras más destacadas del fútbol femenino guatemalteco, abrió brecha a nivel internacional con su talento con el balón como la primera futbolista guatemalteca en jugar profesionalmente en Europa.

Foto: Redes Sociales/Ana Lucía Martínez.

ha participado en clubes como el Rayo Vallecano, el Madrid CFF y el Sevilla FC en España, el Napoli Femminile en Italia, también en las Rayadas de Monterrey, de la Liga MX Femenil donde fue bicampeona en los torneos Clausura y Apertura 2024.

Es ingeniera industrial y tiene una maestría en gestión deportiva. Ha alzado la voz en la lucha por la igualdad de género en el deporte.

MIRA: