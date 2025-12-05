Ana Lucía Martínez es la Mejor Jugadora del Apertura en México

La experimentada delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez no para de recibir honores en el futbol mexicano. Esta vez fue elegida como la Mejor Jugadora del Apertura 2025.
MÁS FÚTBOL: Órgano Disciplinario reduce la sanción a los hermanos Santis
La referente del balompié femenino nacional obtuvo el galardón gracias a su invaluable aporte durante el torneo que realizó Cruz Azul y gracias a los votos que recibió de los aficionados.
Marcó cinco goles en el certamen en el que su equipo concluyó en la séptima posición y avanzó hasta las semifinales, donde fue eliminado por el campeón Tigres.
Martínez, de 35 años, vive su primera experiencia en el conjunto cementero, pero eso no le impidió derrochar talento en la cancha y asumir el liderazgo cuando su equipo más lo necesitaba.
Es su tercera temporada en el balompié mexicano, tras dos años con Monterrey.