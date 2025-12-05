Órgano Disciplinario reduce la sanción a los hermanos Santis

-

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional decidió reducir a un partido la sanción que le había impuesto a los hermanos Diego y Óscar Santis por el conato de bronca que se produjo al finalizar el partido contra Municipal en la penúltima jornada del Apertura 2025.

MÁS FÚTBOL: Así fue el día después de Xelajú tras la final centroamericana

Esto a petición del equipo aguacatero que presentó un recurso de revisión para poder contar con ambos futbolistas en el juego de ida de los cuartos de final. A Rudy Muñoz y Darwin Torres, que habían sido castigados por los rojos en el mismo caso, ya les habían reducido la sanción.

Los Santis están a disposición del técnico argentino Mauricio Tapia para el duelo ante Xelajú, del próximo lunes por la noche, en el estadio Mario Camposeco.

El sudamericano no podrá contar con Enzo Fernández, quien debe cumplir la sanción de dos juegos, tras haber visto la roja en ese mismo partido.

Además, tampoco estará a disposición Brayan Castañeda, expulsado en la última jornada de la clasificación ante Malacateco.

Antigua se clasificó a la fase final en el tercer lugar de la tabla y cerrará la llave de cuartos en casa, el jueves próximo a las 8:00 de la noche, en el estadio Pensativo.