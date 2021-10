Anahí rompe el silencio y confiesa por qué se alejó de RBD

Anahí hace fuertes confesiones sobre su retiro de RBD.

Tras varios años alejada de las pantallas y escenarios, la actriz mexicana Anahí decidió revelar las razones que la llevaron alejarse de RBD y otras producciones.

Fue en una reciente entrevista con la presentadora de televisión de nacionalidad española, Mar Saura, en donde dejó al descubierto los difíciles momentos que pasó debido a traumas que sufrió durante su carrera artística, los que la llevaron a retirarse de los reflectores indefinidamente.

Según la exRBD, el pasar durante mucho tiempo en foros de grabación la llevó a ser víctima de críticas y comentarios que la dañaban.

"Sí, hasta aquí de estar tan expuesta, de estar todos los días en un foro, todos los días expuesta a comentarios y cosas que en algún momento sí me lastimaron mucho, a mí y a millones de niños que crecieron en este ambiente", contó.

Pidió ayuda

La intérprete de "Sálvame", confesó que esta situación la llevó a tomar terapia psicológica para poder superar las dificultades que encontraba en el camino y así poder seguir dando lo mejor en la banda RBD.

“Se vale pedir ayuda cuando uno la necesita y también eso es de valientes y sí, hubo un momento en mi vida en el cual necesité un empujoncito y también un momento en el cual decidió acercarme mucho a mi fe, yo creo, y respetando muchísimo las creencias de las personas que nos puedan estar viendo, creo que la fe y la parte espiritual de una persona es muy importante”, narró.

Lamentó que lo que vivió la convirtió en una persona que ocasionaba daño a las personas que estaban a su alrededor.

“Es justo antes de yo tomar esta decisión, yo creo que estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida, pero no solamente de afuera hacia dentro lo que me pasaba, no, ¡también yo estaba muy mal!, yo estaba en un momento en el cual estaba como enojada con la vida, como con esa cosa y como con un caparazón siempre, estaba a la defensiva, me porté mal con personas que no lo merecían, no era yo”, agregó.

Anahí no informó si piensa en regresar a los escenarios o a las telenovelas, pero señaló que esta muy feliz y afortunada por la familia que ha logrado construir junto con el político Manuel Velasco con quien tiene dos hijos.

