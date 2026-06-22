Análisis en la PGN mantiene en pausa el beneficio de portabilidad numérica

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El reglamento sobre portabilidad numérica sigue en análisis jurídico en la PGN y mantiene en pausa beneficio para los usuario.

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Aunque la Ley de Portabilidad Numérica ya está vigente, los usuarios todavía no pueden aprovechar el beneficio de conservar su número telefónico al cambiar de operador.

Según se expuso durante una citación en el Congreso, el reglamento para poner en marcha la normativa no ha sido aprobado aunque el plazo para emitir el reglamento venció el pasado 28 de enero. Desde entonces, el borrador ha pasado por distintas dependencias del Ejecutivo sin ser aprobado.

Análisis prolongado

El superintendente de Telecomunicaciones, Herbert Rubio, explicó que la SIT elaboró el primer borrador desde el 5 de enero y lo trasladó al Ministerio de Comunicaciones para continuar con el trámite. Sin embargo, indicó que el expediente ha recorrido varias instancias, entre ellas la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien ha emitido observaciones y ha sido devuelto para ajustes en más de una ocasión.

El reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica continúa en análisis dentro de la PGN. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Rubio también señaló que una de las dificultades es que no existen tiempos definidos para cada etapa de revisión y el reglamento puede permanecer semanas en análisis. Además indicó que de recibir nuevas observaciones, la SIT las atendería con prioridad para agilizar el proceso.

"Quisiéramos que todo fuera rápido, pero cada lugar se toma su tiempo y tienen que analizarlo de aspectos distintos. Es un proceso jurídico que cada área analiza desde su punto de vista y luego nos piden a nosotros cambios", indicó.

Por su parte, Gabriela Medina, desde la PGN, explicó que la institución revisa la legalidad del reglamento y del expediente completo.

"Lo que hacemos es verificar la legalidad y la juridicidad de las actuaciones. No solo del proyecto de reglamento de acuerdo gubernativo, sino también de todo el expediente, que el diligenciamiento esté bien conformado con los dictámenes técnicos y jurídicos que se requieren", dijo.

Detalló que durante una primera revisión que fue en marzo se realizaron observaciones al articulado para verificar que fuera congruente con la ley aprobada por el Congreso.

El expediente de la Ley de Portabilidad Numérica ha pasado por varias dependencias del Ejecutivo y ha sido devuelto para ajustes. (Foto: Organismo Legislativo)

"En cuanto al proyecto de acuerdo gubernativo, en donde hicimos recomendaciones y observaciones del articulado... pudimos observar alguna discrepancia en cuanto a lo que establecía la ley y el reglamento", y añadió que el documento continúa bajo análisis.

Denuncias

El diputado León Felipe Barrera, ponente de la Ley de Portabilidad Numérica, afirmó que el reglamento sigue "entrampado" en la PGN y advirtió que, si no es emitido en un tiempo razonable, las posibles denuncias no solo alcanzarían a la SIT, sino también a las demás instituciones involucradas en el proceso, incluido el Gobierno.

"Lo que le hace pensar a la población es que se está entrampando el reglamento y que no quieren que haya portabilidad numérica en Guatemala. Hay que señalar a los responsables, ya sea por acción o por omisión... un gran incumplimiento de la ley en detrimento de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía", expresó.