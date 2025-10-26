¡Nuevo carril reversible! El plan para reducir el tráfico en San Lucas Sacatepéquez

-

Mediante acciones interinstitucionales, se busca agilizar el tránsito por un importante tramo de la ruta Interamericana.

Autoridades locales y de Tránsito buscan resolver las complicaciones para la movilidad vehicular entre el kilómetro 27 y 28.8 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, y para ello pondrán en marcha un plan piloto en noviembre próximo.

La intención es establecer un carril reversible en el sector, ya que se ha detectado que es ahí donde se genera embotellamiento. Así se dio a conocer durante una citación en el Congreso.

Representantes del Departamento de Tránsito, de la Policía Nacional Civil; Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinan las acciones necesarias para implementar la medida.

Mediante acciones interinstitucionales, se pretende reducir el tráfico en la Ruta Interamericana. (Foto: Congreso)

Afinan detalles

Según indicaron, actualmente se analizan los horarios en que podría funcionar el carril reversible, así como el tipo de vehículos al que se le permitiría el paso, entre otros aspectos.

El diputado Marco Pérez, quien citó a las autoridades para hablar del tema, destacó la trascendencia de agilizar el tránsito en la citada carretera y remarcó que esta lleva a varios destinos turísticos.

De acuerdo con lo informado, el plan piloto permitiría verificar la eficiencia del carril reversible y tomar decisiones sobre medidas complementarias.