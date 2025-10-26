Así se vive la caminata de vicariatos este domingo 26 de octubre (video)

La caminata está por iniciar con destino hacia la Catedral Metropolitana.
EN CONTEXTO: Se espera la participación de 25 mil fieles en caminata de vicarios
Con canto, devoción y fe comienzan los vicariatos a ubicarse en los 4 puntos de salida, para encontrarse en la Catedral Metropolitana, donde se celebrará una misa de envío.
Las 6 vicarias serán identificadas de diferentes colores y se espera la participación de alrededor de 25 mil devotos, que se han movilizado de distintas zonas y departamentos para su participación.
Así iniciaron su peregrinación:
En coordinación con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se estarán habilitando rutas alternas para permitir la circulación de las zonas.