Así se vive la caminata de vicariatos este domingo 26 de octubre (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de octubre de 2025, 13:45
Miles de fieles reunidos para profesar el evangelio. (Foto: Wilder López/Soy502)

La caminata está por iniciar con destino hacia la Catedral Metropolitana.

EN CONTEXTO:  Se espera la participación de 25 mil fieles en caminata de vicarios

Con canto, devoción y fe comienzan los vicariatos a ubicarse en los 4 puntos de salida, para encontrarse en la Catedral Metropolitana, donde se celebrará una misa de envío.

Las 6 vicarias serán identificadas de diferentes colores y se espera la participación de alrededor de 25 mil devotos, que se han movilizado de distintas zonas y departamentos para su participación.

(Foto: Wilder López/Soy502)
Así iniciaron su peregrinación:

En coordinación con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se estarán habilitando rutas alternas para permitir la circulación de las zonas.

