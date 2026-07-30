ANAM rechaza reforma a Ley del IUSI y propone mesa de diálogo con el Congreso

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La ANAM, liderada por Sebastián Siero, rechazó la reforma al IUSI aprobada por el Congreso al advertir que arriesga las finanzas y servicios municipales.

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La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), presidida por Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula para el período 2026-2028, manifestó su rechazo a la reforma a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) aprobada por el Congreso y advirtió que los cambios podrían afectar las finanzas de las municipalidades y la prestación de servicios a la población.

Según el comunicado la ANAM señaló que reconoce la necesidad de actualizar una normativa que ha permanecido vigente durante casi tres décadas.

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Sin embargo, sostuvo que el Decreto 18-2026 fue aprobado sin un proceso de consenso con las municipalidades y que las modificaciones representan un riesgo para los ingresos que reciben los 277 municipios por concepto del IUSI, especialmente para más de 50 comunas que dependen en gran medida de esos recursos.

ANAM urgió al Congreso a instalar una mesa de trabajo conjunta con las municipalidades para discutir un modelo que garantice un financiamiento sostenible. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, explicó que el impuesto constituye una de las principales fuentes de financiamiento para la ejecución de obra pública y el funcionamiento de servicios municipales.

Entre ellos mencionó el mantenimiento de escuelas, contratación de personal de enfermería, limpieza, agua potable, drenajes, aceras y caminos, además de otros proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Asimismo, la ANAM defendió la autonomía financiera de las municipalidades e indicó que el IUSI ha permitido fortalecer la independencia económica de las municipalidades reduciendo su dependencia de otras fuentes de financiamiento.

Según ANAM la reducción de fondos comprometería la calidad de servicios como agua potable, drenajes, limpieza, escuelas y puestos de salud. (Imagen: ANAM)

El comunicado añade que los municipios con mayor inversión en infraestructura suelen coincidir con aquellos donde existe una mejor cultura de pago del IUSI.

ANAM hizo un llamado al Congreso para instalar una mesa de trabajo con participación de las municipalidades para discutir un modelo que garantice un financiamiento sostenible para las municipalidades sin poner en riesgo el desarrollo de las comunidades ni los servicios que reciben millones de guatemaltecos.