Diputados recibirán pago de dietas por sesiones extraordinarias

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Los diputados al Congreso podrán cobrar las dietas por asistencias extraordinarias tras finalizar este viernes el período de receso e iniciar el período ordinario.

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Con la última sesión extraordinaria prevista para este viernes 31 de julio, los diputados del Congreso concluirán el período de receso legislativo y quedarán en condiciones de recibir el pago de dietas por su participación en las sesiones plenarias extraordinarias, de acuerdo con la normativa interna del Organismo Legislativo.

De las sesiones realizadas, en la penúltima, programada para el último martes, no se logró avanzar con la interpelación del ministro Abelardo Pinto, titular de la cartera de Desarrollo Social.

El primer secretario de la Junta Directiva, diputado Juan Carlos Rivera, explicó que el monto que reciben los congresistas por asistir a las sesiones plenarias, tanto ordinarias como extraordinarias, asciende a Q9,600.00 pago que se realiza conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

El primer secretario de la Junta Directiva, Juan Carlos Rivera, detalló que el pago por asistir a cada sesión plenaria es de Q9,600. (Foto: Wilder López/Soy502)

Rivera detalló que el proceso administrativo para hacer efectivo ese pago inicia con el registro de asistencia que realiza la Dirección Legislativa. Después la información es trasladada a la Dirección General, luego a la Dirección de Recursos Humanos para la elaboración de la nómina hasta que la Dirección Financiera ejecuta el desembolso.

Rivera indicó que la asistencia a las sesiones es el único requisito para acceder a esa compensación y esta es verificada mediante controles biométricos y, en caso de inasistencia, los diputados pueden presentar excusa o solicitar licencia conforme a los artículos 63 y 64 de la misma ley.

Por su parte, el cuarto secretario de la Junta Directiva, diputado Orlando Blanco, explicó que dentro del Congreso existen distintos tipos de dietas. Además del pago por la asistencia al pleno, también se otorgan dietas por participar en las comisiones de trabajo, por integrar la Junta Directiva y la instancia de Jefes de Bloque.

Según datos del portal del Congreso estos son los montos que corresponde a pago de dietas según el cargo de los diputados:

CARGO DIETA Asistencia Plenarias Q9,600.00 Junta Directiva De Q3,000.00 a Q5,000.00 Comisión Permanente De Q2,000 a Q5,000.00 Comisión de Trabajo Q5,000.00 Jefes de Bloque De Q1,000.00 a Q4,000.00

Añadió que los pagos suelen realizarse a finales o inicios de mes, una vez concluye el proceso de verificación de asistencia y elaboración de los reportes administrativos.

El diputado también señaló que la sesión extraordinaria programada para este viernes marcará el cierre del período de receso legislativo.

Por otro lado, el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes, indicó que los diputados pueden renunciar al acceso de caja chica de las comisiones de trabajo tal y como se maneja actualmente la comisión que preside.

A partir del 1 de agosto, el Congreso retomará el período ordinario de sesiones.