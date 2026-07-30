Congreso de Guatemala sin consenso sobre subsidio a combustibles

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Los jefes de bloque del Congreso pospusieron para la próxima semana la decisión sobre una alternativa para mitigar el aumento a los precios de combustibles.

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La discusión sobre una alternativa para mitigar el impacto del aumento en los precios de los combustibles continuará la próxima semana, luego de que la Instancia de Jefes de Bloque no alcanzaran consensos durante la reunión a puerta cerrada este jueves 30 de julio en el Congreso.

Al concluir la sesión el vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, informó que entre las propuestas analizadas continúa la iniciativa del Ejecutivo, que plantea un subsidio directo a los combustibles.

Sin embargo, señaló que varios diputados mantienen dudas sobre la transparencia con la que se ejecutó el subsidio anterior y cuestionan que el beneficio se concentrara en el diésel, dejando fuera a millones de guatemaltecos que utilizan otros combustibles.

La discusión sobre una alternativa para mitigar el impacto del aumento en los precios de los combustibles continuará la próxima semana, luego de que la Instancia de Jefes de Bloque no alcanzaran consensos este jueves 30 de julio en el Congreso.

: Wilder López#Congreso pic.twitter.com/mmJDNhh6RL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) July 30, 2026

Ramos indicó que otra opción en discusión es la creación de un fondo de compensación que se active cuando los precios internacionales superen un techo previamente establecido con el fin de amortiguar el incremento para los consumidores. No obstante, esta propuesta aún está en análisis y alcanzó ningún acuerdo.

Según Ramos los Jefes de Bloque solicitaron un informe al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la Superintendencia de Competencias sobre la ejecución del subsidio anterior, incluyendo las compras y ventas de combustible subsidiado, para verificar si existieron problemas en la distribución o posibles casos de contrabando hacia países vecinos.

Se evalúa crear un mecanismo que se active automáticamente cuando los precios internacionales sobrepasen un techo fijado. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La Instancia de Jefes de Bloque volverá a reunirse el próximo lunes 3 de agosto con ministros de Finanzas Públicas, MEM quienes presentarán la información técnica que servirá de base para definir una eventual propuesta legislativa.