Unifut va por el cetro centroamericano ante Alajuelense

La gloria las espera. Unifut enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense, este viernes (8:00 p. m.), en la gran final de la Copa Interclubes Femenina de la Uncaf, que se desarrolla en Nicaragua.
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Las guatemaltecas busca su segundo cetro, luego de haber sido campeonas en 2018, pero enfrente tendrán a las actuales monarcas de la región la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.
Las dirigidas por Benjamín Monterroso llegan al duelo definitorio con paso perfecto, tras haber superado a Under, Caribbean Stars y al anfitrión Real Estelí. El último en un duelo dramático que se resolvió 1-0 con la anotación de Ana Portugal, al minuto 90+1.
Las ticas llegan con dos victorias y un empate a la gran final, que se desarrollará en el estadio Miguel Chocorrón Buitrago, en Managua.