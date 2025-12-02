Ancelotti manda un mensaje a Vini: "Si no está al 100 %, hay otros que sí lo están"

Carlo Ancelotti encendió las alarmas en Brasil al dejar en el aire la presencia de Vinícius Junior en el próximo Mundial.
El atacante del Real Madrid atraviesa un bajón que se ha vuelto inocultable y, aunque ante el Girona mostró algo más de chispa, sigue lejos de su mejor versión.
En una entrevista con un medio brasileño, el estratega italiano fue claro al hablar de las exigencias para entrar en su lista. "Hay muchos jugadores muy buenos. Si Vinícius está al 90%, convocaré a otro que sí esté al 100 %", afirmó.
La advertencia llega justo cuando el atacante del cuadro merengue intenta recuperar confianza e impacto en el juego, aspectos que le han faltado en las últimas semanas.
"Carletto" también dejó una puerta abierta para Neymar, pese a que aún no lo ha convocado. "Tuvo mala suerte con las lesiones. No pudo ponerse a punto. Pero está al mismo nivel que los demás y ya demostró un talento extraordinario", recordó.
*Con información de BeIn Sports