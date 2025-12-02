¿Y los goles? Rodrygo podría alcanzar un récord histórico si no rompe su sequía

-

Rodrygo enfrenta una racha negativa que preocupa al Real Madrid, superando los mil minutos sin anotar, una cifra que lo acerca a los peores registros históricos del equipo.

El Real Madrid atraviesa un momento complicado en la liga española y uno de los jugadores más señalados es Rodrygo. El atacante, habitual protagonista en el frente de ataque, vive una sequía que ya preocupa al club con una racha tan prolongada que roza los peores registros históricos del equipo.

Xabi Alonso no ha podido sacar la mejor versión del astro carioca. (Foto: AFP)

El brasileño suma 1,339 minutos sin anotar. Su último gol fue el 4 de marzo ante el Atlético de Madrid en la Champions. En liga, no marca desde el 19 de enero frente a Las Palmas. Desde entonces, los partidos han pasado sin que el jugador logre superar su bache.

Con el empate ante el Girona del domingo, Rodrygo se convirtió en el delantero madridista con más minutos consecutivos sin convertir desde que existen registros fiables. El antecedente más cercano era el de Mariano Díaz, con 986 minutos sin celebrar.

Los datos del especialista en estadísticas, MisterChip, agregan un contraste histórico: en los años 70, Rafa Marañón encadenó 29 partidos y 1,426 minutos sin ver puerta. Un récord que parecía inalcanzable y que Rodrygo podría igualar o superar si vuelve a quedarse en blanco este miércoles contra el Athletic Bilbao.

