Ancelotti vuelve a abrir la puerta de Brasil a Neymar

Carlo Ancelotti, mantuvo abiertas las puertas a Neymar, ausente de la Selección de Brasil en los últimos dos años, al declararse convencido de que "puede jugar al máximo nivel".

"Cuando él esté bien, tiene calidad para jugar no solamente en la Selecao, sino en cualquier equipo del mundo", comentó el técnico italiano en Tokio, donde Brasil enfrenta este martes por la madrugada (4:30 a. m.) a Japón en un amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Neymar sufre una lesión muscular y su retorno a las canchas con su club, el Santos, está previsto para noviembre.

Ante Japón

Ya con la mira en el encuentro frente a Japón, Ancelotti dijo que espera ver en sus jugadores el "compromiso" demostrado en el amistoso del viernes pasado frente a Corea del Sur, en Seúl, saldado con un aplastante triunfo 5-0 de la Canarinha.

"Queremos jugar un fútbol bonito" y "fútbol bonito es la calidad individual que todo jugador de Brasil tiene y también el compromiso colectivo", subrayó.

En un plan para enfrentar a distintos estilos de juego antes del Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, el Scratch chocará en noviembre en Londres y París con rivales de África por confirmar.

Estevao es duda por gripe. El portero Hugo Souza, debutante como internacional, se perfila a la vez como principal novedad en la alineación.