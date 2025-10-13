Versión Impresa
Ghana se une al selecto grupo de clasificados al Mundial

  • Por AFP
12 de octubre de 2025, 19:18
Rumbo al Mundial 2026
Será su quinto Mundial, luego de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022. (Foto: Ghana)

Ghana se convirtió este domingo en el quinto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026, y en el clasificado número 21 para el torneo que se jugará en Norteamérica.

Las Estrellas Negras vencieron 1-0 a Comoras en Acra con una diana de Mohammed Kudus (47'), mediocampista del Tottenham de Inglaterra, y ganaron el Grupo I de las eliminatorias de África.

 

 

Ghana ha participado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022. Logró en suelo sudafricano su mejor participación mundialista, al llegar hasta cuartos de final.

 

 

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia (6)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana (5)

