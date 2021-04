Durante una entrevista con Yordi Rosado, el actor mexicano, Andrés García, sacó su arma y disparó al aire.

La plática tuvo lugar en la casa del actor, en Acapulco. "Le estoy platicando a Andrés que yo nunca tuve armas cerca, entonces les tengo mucho respeto y le dije 'no sé realmente bien cómo disparar", comentó el conductor desde la casa del actor.

Fue entonces, cuando en plena entrevista, García sacó una pistola y luego de explicarle a Yordi cómo usarla, comenzó a disparar al aire.

"Las armas se disparan siempre tres balazos entonces esto es así", dice García a Rosado.

Luego agregó: "Cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto… es redonda, entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando", dijo García.

Rosado explicó para que el público no se preocupara, que en la playa no hay gente y ante la pregunta de si era legal o no disparar, Andrés respondió: "Me vale madre, si te vas a ajustar a lo que es legal no te dejan ir al baño".

Este fue el polémico momento:

Luego de este episodio, el actor habló un poco sobre la inseguridad que se vive en México.

Señaló que hora que vive en Acapulco y no pudo regresar a la Ciudad de México por la presión alta, irrumpieron en su casa y les robaron armas y una chamarra suya.

El actor de más de cien películas, también habló sobre el tema de la sexualidad explicando que desde chico le gustaron las mujeres, de ahí que tuviera relaciones sexuales con miles, pues a los 27 años ya llevaba más de 600 mujeres.