Rutas alternas ante cierre preventivo en RN-14 por actividad del volcán de Fuego

-

Estas serán las vías alternas mientras esté bloqueada la Ruta Nacional 14 por prevención ante el incremento de actividad del volcán de Fuego.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ha dado a conocer las rutas alternas que se podrían utilizar ante el cierre preventivo que se ha realizado en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 14 por el incremento en la actividad del volcán de Fuego.

Para los vehículos de transporte liviano se recomienda tomar las siguientes vías alternas:

CA-9 Sur (Palín, Escuintla) con conexión hacia Santa Maria de Jesús.

(Palín, Escuintla) con conexión hacia Santa Maria de Jesús. Ciudad San Cristóbal hacia la CA-1 Occidente.

hacia la CA-1 Occidente. Anillo Periférico hacia la calzada Roosevelt.

hacia la calzada Roosevelt. RD- GUA-16 por la vía Bárcenas hacia Villa Nueva.

por la vía Bárcenas hacia Villa Nueva. CA-2 Occidente hacia RN Cito Zarco 180.

En cambio que, para los vehículos de transporte pesado se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas:

Anillo Periférico hacia la calzada Roosevelt.

hacia la calzada Roosevelt. CA-2 Occidente hacia RN Cito Zarco 180.

Ante el cierre preventivo de la RN-14, planifica tu viaje y utiliza las rutas alternas.



Si tienes una emergencia vial en carretera, llama al 1520 de PROVIAL.



Somos PROVIAL, Proteger y Servir.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/Yo152IM6zB — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 4, 2026

La RN-14 permanecerá cerrada por tiempo definido, mientras el coloso se mantenga en fase intensa de erupción.

Actividad del volcán de Fuego

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó durante la noche que, el coloso alcanzó la fase intensa de erupción.

El monitoreo satelital confirmó la dispersión de ceniza volcánica de las erupciones a alturas entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar, según informaron las autoridades.

Así amaneció el Volcán de Fuego este martes 4 de agosto. Erupción vista desde San Juan Alotenango, Sacatepéquez.



: Estuardo Paredes / Nuestro Diario https://t.co/GeuuaWrdmq pic.twitter.com/IgxAC8OlBU — Geber Osorio (@OsorioGeber) August 4, 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró Alerta Anaranjada Institucional ante el incremento de la actividad eruptiva del volcán de Fuego, con el propósito de fortalecer la coordinación y las acciones de prevención.