La "bizarra" anécdota del hijo de un futbolista argentino con Ricardo Arjona

Un cantante y actor llamado Alex Caniggia, hijo del astro de futbol argentino Claudio Caniggia, contó un curioso encuentro que tuvo con Ricardo Arjona a quien no conocía, según expresó la situación fue "bizarrísima".

El famoso participa en un reality argentino llamado "El hotel de los famosos" donde dieciséis participantes permanecen aislados dieciséis semanas en un lugar especialmente diseñado con todas las comodidades. Además, deben cumplir una serie de retos o ir siendo eliminados y hasta que uno se lleve el gran premio.

Alex junto a su padre el futbolista argentino Claudio Caniggia. (Foto: Oficial)

Durante una plática entre los concursantes surgió el relato.

"¿Quién es tu máximo ídolo?" preguntó Imanol a Locho Loccisano, dos celebridades argentinas que se encuentran en el lugar, Locho contestó que era Ricardo Arjona y que ya tenía su entrada para verlo en el Movistar Arena en agosto del 2022.

Caniggia interrumpió la conversión y dijo: "Yo tengo una historia con Arjona, “bizarrísima” y todos lo motivaron a contarla.

(Fotos: Oficial)

“Estaba entrenando donde vivo, en el hotel y viene y me dice: ‘ey hermano, ¿usás las pesas?’ y yo le dije: ‘olvidate, vení, vamos a entrenar juntos’”.

"Y le digo ¿de dónde es el acento ese?, ¿de dónde eres?, ¿estás de vacaciones? y me dice: 'no, no, vengo por trabajo, no sé qué...'

"A qué bueno, ¿qué hacés?, 'yo canto y toco en no sé dónde.. hermano, ¿de dónde sos?, 'yo soy de Guatemala', ¡qué bueno, Guatemala, bla, bla', terminamos de entrenar y me dice: 'oye hermano ¿qué hacés hoy?', 'no hago nada', le dije".

"'Yo estoy aquí, ¿tú estas aquí?', le digo si´, yo vivo acá, 'ah, me gustaría invitarte a que vengas conmigo, te quiero invitar a mi show', buenísimo, ", contestó.

En un momento enfocaron a Locho quien dijo "Estabas hablando del mejor artista del universo: Ricardo Arjona".

Entre risas siguió Alex y dijo: "Vienen, me tocan la puerta y dije: ¿quién es?, me olvidé", "Hola, vienen de parte de Arjona, ah, ¡listo!, aguantá dos minutos, me cambio y me fui con ellos, nos bajamos al parking, el show y todo, pan, nos regresamos y le digo, hermano, ¡gracias por invitarme!, no sabía quien eras, llegué a mi casa y me puse a buscar: Arjona ¡y era Arjona!", continuó.

"¿Fuiste solo aparte?", le preguntaron, y él contestó que sí. "Dios le da pan al que no tiene dientes", dijo Locho. "Fui solo con él", contestó Alex.

"¿Te imaginás en la Combi con Arjona?, le preguntaron al Locho y él contestó: "Me pongo a llorar si lo veo a Arjona, me tiro al piso".

"¡Me invitó al show hermano, un crack, hermano, si estás viendo esto: Arjona, te mando un saludo", respondió Alex.

MIRA EL VIDEO: