Luis Enrique gana el The Best al mejor entrenador del 2025

La FIFA distinguió este martes a Luis Enrique Martínez como el mejor entrenador de fútbol masculino del año en la gala de los premios The Best, celebrada en la ciudad de Doha. El técnico español dirige actualmente al París Saint Germain y se convirtió en el protagonista de la noche.

A sus 55 años, el entrenador español sucede en el palmarés al italiano Carlo Ancelotti, quien anteriormente ocupaba el cargo tras su etapa en el Real Madrid y que ahora se encuentra al frente de la selección de Brasil.

El reconocimiento llega después de una temporada histórica para el PSG, bajo su mando. El conjunto parisino conquistó por primera vez la Liga de Campeones y completó un año sobresaliente con los títulos de la Ligue 1, la Copa y la Supercopa de Francia, además de la Supercopa de Europa. En la votación final, Luis Enrique se impuso a Hansi Flick, actual técnico del Barcelona, y a Arne Slot, entrenador del Liverpool.

El técnico no estuvo presente en la ceremonia debido a sus compromisos deportivos, ya que se encontraba preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles frente al Flamengo. En su lugar, fue su asistente Rafel Pol quien subió al escenario para recibir el galardón.