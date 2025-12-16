Flamengo reta al poderoso PSG en la final de la Intercontinental 2025

-

Con el propósito de embolsarse su segundo título mundial, el Flamengo espera poner en aprietos al todopoderoso PSG en la final de la Copa Intercontinental este miércoles (11:00 a.m. en directo por www.fifa.com) en Catar.

Pero una cosa son los sueños legítimos del club más popular de Brasil y otra la realidad, muchas veces avasallante, del poder futbolístico de Europa.

Flamengo pretende sepultar el dominio de mano de hierro que los europeos han establecido en esta competición y su sustituta entre 2005 y 2023, el Mundial de Clubes de siete equipos.

Corinthians de São Paulo, en 2012, fue el último embajador de Sudamérica en alzar el trofeo de la Intercontinental o el Mundialito. Pero Filipe Luís y su nómina estelar, al menos para los niveles americanos, están decididos a decir basta.

El talento del uruguayo Giorgian de Arrascaeta es una carta fuerte para que el Fla se ilusione con empotrar en su vitrina su segunda Intercontinental, tras la alzada por Zico frente al Liverpool en 1981.

La nómina del Flamengo, reforzada tras el Mundial de Clubes con el español Saúl Ñíguez y el colombiano Jorge Carrascal, está avaluada en 202 millones de dólares, según Transfermarkt.

Favoritos

Aunque es la segunda más costosa de América, es siete veces más barata que la del Paris Saint-Germain, construido bajo el sello de Luis Enrique para convertirse en un equipo de época.

A pesar de que varios de sus jugadores han tenido contratiempos físicos, los parisinos cuentan con futbolistas de altísima calidad como Dembélé, Marquinhos, Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha, Fabián y Doué.

Sufrirán la ausencia del lesionado lateral marroquí Achraf Hakimi, pero cuentan con suficiente armario para partir como favoritos en su debut histórico en la Intercontinental.