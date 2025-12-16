Cuerpos de socorro controlan en su totalidad el incendio en zona 12

-

Bomberos Voluntarios y Municipales lograron liquidar las llamas luego de laborar por varios minutos en el lugar afectado.

Un incendio forestal de grandes magnitudes se registró la tarde de este martes 16 de diciembre en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales informaron que, habilitaron rutas de evacuación para las personas que se localizaban en un sector industrial ubicado en la 31 calle y 26 avenida, de la misma zona, debido a dicho siniestro.

Las autoridades recalcaron que el incendio representó un riesgo de expansión, ya que en el lugar existe una gran cantidad de combustible orgánico seco, lo cual, sumado a la dirección del viento, pudo provocar la propagación del fuego.

Los Bomberos Voluntarios y Municipales laboraron por varios minutos para poder controlar y liquidar por completo el incendio, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred).

Pablo Castillo, vocero del Aeropuerto Internacional La Aurora, indicó que esta terminal aérea continuó con las operaciones con total normalidad.