Los mejores del mundo: El Once Ideal del 2025 para la FIFA

La gala de los premios The Best de la FIFA, celebrada este martes en Doha, dejó una notable presencia de futbolistas de LaLiga en el once masculino del año. Pedri González y Lamine Yamal, ambos del Barcelona, junto a Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, fueron incluidos entre los mejores del curso.

El equipo ideal está encabezado por Gianluigi Donnarumma en la portería y cuenta con una defensa formada por Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk y Nuno Mendes. En el centro del campo aparecen Cole Palmer, Vitinha, Bellingham y Pedri, mientras que el ataque lo completan Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

¡Así quedó conformado el #TheBest once masculino de la FIFA 2025! ✨ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

El París Saint Germain es el club con mayor número de representantes en este once, un reflejo de su extraordinaria temporada, en la que conquistó todos los títulos nacionales, además de la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, y alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Clubes. El Barcelona se sitúa como el segundo equipo con más jugadores incluidos.

En cuanto al fútbol femenino, el protagonismo fue absoluto para España e Inglaterra, que monopolizan el once ideal anunciado también durante la ceremonia. El equipo del año está compuesto por Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.

¡Con ustedes #TheBest once femenino de la FIFA 2025! ✨ — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

Dentro de esta selección destaca especialmente el Barcelona, que aporta seis futbolistas al equipo ideal femenino, consolidando su dominio a nivel internacional.