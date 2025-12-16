Regresa el Mapping Fantástico en la Catedral: conoce las fechas y funciones

-

El esperado Mapping Fantástico regresa para iluminar la Catedral Metropolitana de Guatemala como parte del Festival Navideño de la Ciudad. Este popular show, que combina arte digital y tecnología de vanguardia, ofrecerá tres funciones diarias del 19 al 22 de diciembre.

El Mapping Fantástico volverá a llenar de luz y color la Catedral Metropolitana, convirtiéndose nuevamente en uno de los espectáculos más esperados del Festival Navideño de la Ciudad.

Durante cuatro días, del 19 al 22 de diciembre, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de tres funciones diarias, programadas a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Es una experiencia ideal para vivirla en familia. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Como cada año, esta presentación promete ser un momento mágico, en el que los destellos de luz narran historias y las proyecciones despiertan la alegría de compartir en familia.

El espectáculo combina arte digital, tecnología de vanguardia y música, ofreciendo una experiencia sensorial única donde los símbolos navideños, la historia y la esperanza cobran vida sobre la fachada de la catedral.

"El Mapping Fantástico es una muestra del espíritu alegre, solidario y creativo de los guatemaltecos. Les invitamos a disfrutar juntos de este espectáculo", expresó el alcalde Ricardo Quiñónez.

Las familias se reúnen frente a la Catedral minutos antes de la presentación. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Ambiente festivo

Familias completas podrán disfrutar de un espacio ideal para convivir, tomar fotografías y celebrar la llegada de la Navidad en un ambiente seguro, alegre y lleno de espíritu festivo.

El Mapping Fantástico se ha convertido en una de las atracciones más esperadas del festival, lo que se refleja en la gran afluencia de personas que se congregan frente a la catedral desde minutos antes de cada proyección, la cual año con año logra sorprender y emocionar a los asistentes.

Las presentaciones serán del 19 al 22 de diciembre. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Espectacular

El mapping es una técnica audiovisual que proyecta imágenes, videos o animaciones sobre superficies tridimensionales como edificios, objetos o escenarios, esto se logra al adaptar el contenido visual para integrarse con la forma y volumen de donde se proyecta. Con esto se logran ilusiones ópticas.