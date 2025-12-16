Acusado del asesinato de abogada Nancy García irá a juicio

-

Uno de los implicados en el asesinato de la abogada Nancy García fue enviado a juicio.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio confirmó que Lucas O. fue enviado a juicio por el delito de asesinato, en agravio de la abogada Nancy Karolina García Cordón de Hichos.

La audiencia de etapa intermedia se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Zacapa y al conocer los indicios presentados, resolvió que debe enfrentar debate oral y público.

Según la investigación, el 10 de febrero, dos hombres se movilizaban en motocicleta dispararon contra la abogada, mientras, el acusado, estuvo vigilando a la víctima para facilitar información a los sicarios quienes ejecutaron el ataque.

"Las diligencias realizadas por la fiscalía, en coordinación con el Departamento contra el Delito de Femicidio y los analistas de la Unidad de Análisis de Video Digital de la DEIC, permitieron establecer la participación del sindicado, quien realizó labores de vigilancia para facilitar que los autores materiales ejecutaran el ataque", detalló la Fiscalía.

(Foto: Soy502/archivo)

El ataque

La abogada García Cordón sufrió un ataque armado cuando conducía su vehículo. Sicarios le dispararon en diferentes oportunidades, lo que causó su muerte en el lugar.

El ataque armado ocurrió a las 19:20 horas del lunes 10 de febrero, cuando la abogada transitaba por el Barrio La Laguna, Zacapa, Zacapa. Tras el ataque, el auto de la abogada continuó su marcha y colisionó la fachada de un restaurante ubicado en el lugar. El auto tiene varias perforaciones de bala.

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el ataque armado, pero al llegar constataron que la víctima ya había fallecido.

Según el parte policial, se trató de un ataque directo en contra de la profesional del derecho.

Tras procesar la escena, la PNC contabilizó cerca de 12 casquillos, según confirmó a Soy502.