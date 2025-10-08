Angelita Martínez, trabajadora del TSE, es condenada por aceptación de cargos

-

Por el caso Corrupción Semilla, la trabajadora del TSE, Angelita Martínez, fue condenada.

Este miércoles se desarrollaría la audiencia de etapa intermedia en contra de Angelita Martínez, trabajadora del TSE y acusada en el caso Corrupción Semilla.

Martínez estaba ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad y decidió acogerse al procedimiento de aceptación de cargos para concluir más rápido con el proceso penal.

Ante el juez Fredy Orellana, admitió haber cometido el delito de abuso de autoridad de forma continuada y pronunció una disculpa pública por los hechos cometidos.

Posteriormente, el juez Orellana emitió una sentencia condenatoria de dos años de prisión conmutables, ya con la reducción que conlleva la aceptación de cargos.

Angelita Martínez, trabajadora del TSE, pide disculpas y acepta cargos en el caso Corrupción Semilla.



El Juez Fredy Orellana la condena a dos años de prisión conmutables por abuso de autoridad de forma continuada. pic.twitter.com/ae68sGpEry — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 8, 2025

El caso

De acuerdo a la acusación presentada por la FECI, Martínez, aprovechándose de su cargo, amenazó e intimidó a varios subalternos para que apoyaran a un sindicato en particular, y también habría presionado para que hicieran lo que ella les decía.

La investigación de la Fiscalía se documentó en la declaración de tres testigos, quienes proporcionaron audios grabados a la acusada.

Según los testigos, Martínez, era "lobista" para la magistrada Blanca Alfaro y constantemente manifestaba su apoyo.

Asimismo, por la presencia de Alfaro durante la captura de Martínez, la FECI pidió que quedara en prisión, porque es "notorio" que la magistrada del TSE la puede apoyar.