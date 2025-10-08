Magistrados elegirán a presidente en pleno extraordinario

Los magistrados de la CSJ se reunieron en pleno ordinario pero no eligieron a su presidente.
El próximo 13 de octubre termina el período del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Teodulio Cifuentes y debe asumir su sucesor.
Hasta el momento, los magistrados de la CSJ no han realizado la elección interna.
Este miércoles se reunieron y abordaron varios temas, pero no iniciaron con la elección. Sin embargo, fueron convocados a un pleno extraordinario este jueves 9 de octubre, y se espera que inicie la ronda de votaciones.
Según indicó Moises Jeréz, secretario de Comunicación del Organismo Judicial, se realizó la convocatoria e informarán en cuanto se tenga algún resultado.
Dos candidatos
Desde hace varias semanas, los nombres de Claudia Paredes y Mauricio Corado, han resonado como los posibles candidatos a la presidencia de la CSJ.
Los magistrados no lo han admitido ni negado. Ambos tienen el apoyo político desde el congreso, pues se les vincula a diputados como: Allan Rodríguez, Felipe Alejos, Carlos López, entre otros.
De no lograrse la elección antes del 13 de octubre, la presidencia será asumida de manera interina por el magistrado vocal I, Carlos Rodimiro Lucero.
La elección del presidente de la CSJ es vital, principalmente para 2026, porque entre sus funciones tendrá presidir la comisión de postulación para Fiscal General del Ministerio Público.