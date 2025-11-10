Antes de venir a Guate: Carrasquilla es amenazado por lesionar a Kevin Mier

-

El futbol mexicano vive días de intensa polémica luego de la grave lesión sufrida por el portero colombiano Kevin Mier, del Cruz Azul, durante el partido del pasado fin de semana frente a los Pumas de la UNAM.

El guardameta celeste sufrió una fractura de tibia tras un fuerte choque con el panameño Adalberto Carrasquilla, mediocampista del conjunto universitario. La acción fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla, decisión que desató una ola de críticas hacia el arbitraje y hacia el propio jugador canalero.

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin, porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido, fue más que todo cortar la jugada y creo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención y, al final, él me pega"

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin, porque sé que mi intención nunca fue sacarlo de partido, fue más que todo cortar la jugada y creo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intención y, al final, él me pega", dijo Adalberto tras el juego.

En redes sociales, varios aficionados de Cruz Azul han expresado su enojo, y lamentablemente, algunos incluso han lanzado amenazas de muerte contra Carrasquilla. "Eres un carnicero, mereces que te quiebren a ti también", son algunos comentarios que se leen en las redes del panameño.

Ante la gravedad del incidente, la directiva del conjunto cementero ha anunciado que pedirá la inhabilitación del futbolista panameño, argumentando que la falta fue temeraria y provocó una lesión de larga duración en su portero titular.

Adalberto Carrasquilla viaja a la concentración con su selección.

Lo espera El Trébol

La controversia toma un matiz especial debido a que Carrasquilla está por viajar a Guatemala para un compromiso crucial con la selección de Panamá, que enfrentará el jueves a la Bicolor en la jornada 5 de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El "Coco" es una de las figuras de la selección canalera y no lo tendrá nada fácil en el estadio El Trébol, donde Guatemala espera sumar los tres puntos para estar más cerca del gran objetivo: clasificar directo a su primera Copa del Mundo.