A estadio lleno: El Trébol se suma a la fiesta de Guatemala en eliminatorias

-

Si compró boletos para los partidos de Guatemala ante Panamá y/o Surinam, no se preocupe, su espacio está asegurado en el estadio de El Trébol, que se une a las instalaciones que han sido sede de juegos de la Bicolor en eliminatorias mundialistas.

MÁS DE FÚTBOL: Un triplete de Lewandowski pone al Barcelona más cerca del liderato

La Federación confirmó que apeló la sanción que impuso la FIFA por los insultos discriminatorios de la afición chapina en el estadio Cuscatlán y el aforo máximo que se estipuló desde el principio en El Trébol será el utilizado.

Si bien el ente internacional castigó a Guatemala con la reducción del 15% de su capacidad, la Fedefut evitó la acción al instituir una campaña masiva en contra de la discriminación, el racismo y la homofobia en la cancha.

FIFA ratificará o desestimará la sanción (que incluye una multa económica) de acuerdo al comportamiento de los aficionados durante los próximos juegos.

Una casa más

El estadio de El Trébol, la casa de Municipal, será la novena instalación que utilice la Selección de Guatemala para disputar un duelo de eliminatoria mundialista.

Serán dos partidos (ante Panamá el jueves y contra Surinam el martes 18) y son los más importantes en la historia de la Bicolor, porque marcarán el destino en la ruta rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores es la sede en la que Guatemala ha disputado más partidos de eliminatoria como local con 54 duelos. Para la actual clasificación no se pudo utilizar por estar en remodelación.

Además, la Bicolor ha jugado en el estadio Carlos Salazar (2), Cementos Progreso (2), Marquesa de la Ensenada (1) y Mario Camposeco (1).

También se ha visto obligada a disputar juegos de eliminatoria como local fuera del país por suspensión: en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en el estadio Cuscatlán de El Salvador y en el Francisco Morazán de Honduras.