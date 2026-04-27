Anthony Joshua confirma su regreso al ring y apunta a pelear contra Tyson Fury

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El campeón olímpico en 2012, el británico Anthony Joshua, volverá al ring el 25 de julio en Riad, Arabia Saudita, donde enfrentará al albanés Kristian Prenga, según confirmaron este lunes sus promotores.

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Será su primer combate tras siete meses de inactividad, luego del accidente de tránsito que lo obligó a pausar su carrera.

La pelea se perfila como antesala de un posible duelo de alto perfil ante su compatriota Tyson Fury, previsto para finales de año. El promotor Eddie Hearn aseguró en redes sociales que el acuerdo ya está cerrado, aunque sin precisar fecha ni sede; noviembre aparece como la opción más probable, con una eventual transmisión por Netflix.

¡OFICIAL! Tyson Fury y Anthony Joshua se subirán al ring para un combate histórico en el cierre de 2026. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/H9ulrjXREO — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 27, 2026

Joshua, de 36 años, no pelea desde diciembre, cuando venció a Jake Paul. Días después sufrió un accidente en Nigeria que dejó víctimas mortales y lo llevó a alejarse temporalmente del boxeo.

"Me tomé el tiempo para reconstruirme y estar listo para volver", expresó el excampeón mundial, quien ahora se medirá a Prenga, de 35 años, dueño de un récord de 20 triunfos por nocaut y una sola derrota, aunque sin experiencia en combates de esta magnitud.