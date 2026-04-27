Daniela Hernández es cuarta en la Copa Camilo Villegas de golf 2026

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La jugadora juvenil, Daniela Hernández, sacó su mejor golf, para finalizar en el cuarto lugar en la Copa Camilo Villegas, que se realizó en Colombia, siendo este torneo uno de los más prestigiosos a nivel junior en Latinoamérica.

La Copa Camilo Villegas 2026, es un destacado torneo colombiano de menores, que se celebró en el Club Campestre Medellín, Sede Llanogrande. El evento reúne a talentos juveniles nacionales e internacionales, destacando por su alto nivel competitivo en la división Junior.

Este Campeonato Nacional de Menores es uno de los torneos con más tradición en ese país, bautizado así en homenaje al golfista colombiano más importante de la historia.

Nació con la idea de permitirle a las futuras estrellas del golf junior de Latinoamérica tomar experiencia ante la alta exigencia de este deporte. Inicialmente se disputó bajo un formato match play, y luego fue reconvertido en medal play.

Tiffany Moon, terminó su participación en el torneo que se realizó en Colombia, en el puesto 11 de la general. (Foto: ASOGOLF)

Tomando en cuenta todo ello, Hernández se lució con su precisión en el field, y terminó las tres jornadas de competencia, con un score final de 189, -27 bajo el par, para ubicarse en el cuarto puesto.

Los tres primeros puestos de la división de damas fueron para Colombia. En primer lugar, se ubicó, Luciana Medina, el segundo puesto fue para Isabel Cabrera; mientras que, el tercero fue ocupado por Emma Gaitán.

La también representante de Guatemala, Tiffany Moon, rozó el top 10, ya que, con un score final de 197, -19 bajo el par, se ubicó en el puesto 11 de la clasificación final.