La razón por la que los anticuerpos contra el Covid-19 son más altos en otras personas

Estudios revelan cuál es la causa por la que algunas personas tienen niveles más altos de anticuerpos contra el Covid-19 que otras.

Varios científicos fueron consultados para poder ponerle fin a algunas inquietudes de la población. Entre las más recurrentes está la protección que genera el organismo frente al Covid-19.

Para poder detallar estos resultados, las personas deben someterse a un test de anticuerpos, que se basan de técnicas inmunológicas que logran cuantificar la cantidad de proteínas que genera el organismo.

El medio Infobae logró ser testigo de estas pruebas que se realizaron a un hombre que responde al nombre de Sergio, de 60 años, que se dedica a la ingeniería.

Sergio, se sometió a las pruebas para poder obtener información más confiable por los expertos. Pero antes de ello, consultó con con su médico de cabecera, tras obtener el visto bueno se emprendió el proceso.

El resultado del Test

Luego de recibir dos vacunas combinadas, la primera dosis de Sputnik V y la segunda de Johson & Johson, se eligió a dos laboratorios de confianza para poder realizar los test de anticuerpos.

Al recibir los resultados de los exámenes hubo algo llamó la atención, pues a pesar de arrojar resultados positivos, la numeración fue totalmente diferente.

La primera prueba utilizó el método de detección ElISA, en donde el rango de medida fue de 0.9 a 8, en método cualitativo, es decir que no expresaron un valor en cantidad solamente dio positivo.

Mientras que la segunda prueba de otra marca dio como resultado un método cuantitativo, es decir que no solamente fue positivo sino que se registró una concentración de 263 unidades arbitrarias que no pueden ser comparables con el otro test.

Esto dicen los expertos

Ante lo ocurrido, Patricia Grovas, bioquímica del laboratorio Central Lab, que los resultados diferentes se deben a que no todos los laboratorios utilizan la misma marca de test.

"Lo primero que hay que saber es que los laboratorios especializados disponemos de test de anticuerpos de distintos fabricantes. Cada uno de estos ofrece un kit en el que establece qué técnica y qué método se deberá utilizar para llegar al resultado. También cada uno fija sus propios rangos de medida de los anticuerpos. Por estas decisiones arbitrarias de cada fabricante se obtienen resultados diferentes entre una persona y otra", explicó.

El bioquímico y microbiólogo del Grupo Stamboulian, Edgardo Sturba enfatizó que no se conoce a ciencia cierta a qué concentración los anticuerpos generan protección.

"Todavía no se conoce a partir de qué concentración de anticuerpos realmente existe protección contra el virus SARS-CoV-2. Y tampoco se sabe por cuánto tiempo. El organismo de cada persona produce una determinada cantidad de anticuerpos. No hay un valor estandarizado para decir qué resultado es normal o cuál es anormal. Se puede analizar qué es lo esperable, pero eso no significa normalidad o anormalidad. Recordemos que los anticuerpos anti Spike (proteína S) son aquello que nos protegerán ante el ingreso del virus a las células", detalló.

En conclusión, estos niveles de anticuerpos puede variar en las personas debido al tipo de test que se utilice y la metodología del mismo.

Para poder reducir los riesgos de la propagación del virus y aumentar los niveles de anticuerpos para poder combatir la enfermedad, es necesario que las personas se apliquen la vacuna.