El "Festival de las Flores" vuelve a las calles de Antigua este fin de semana

La novena edición del esperado Festival de las Flores se celebrará este 15 y 16 de noviembre, bajo el lema "Cuando florecen las estrellas".
Antigua Guatemala está por convertirse en un punto de encuentro entre el arte, naturaleza y comunidad. La nueva edición del Festival de las Flores se realizará este 15 y 16 de noviembre.
El evento iniciará a partir de las 8:00 de la mañana. La Calle del Arco será una de las localidades principales, pero también habrá otros espacios como el Parque Central y el Tanque de la Unión, entre otros.
Este año, el tema será "Cuando florecen las estrellas", bajo los eslóganes "Antigua, el lugar donde florecen las estrellas" y "Antigua Ciudad de las Artes", inspirados en figuras que iluminaron la historia del arte como Cruz España, Luis de Lión, Carlos Mérida, Roberto González Goyri, Frida Kahlo, Botero y Van Gogh.
El festival buscará conectar el arte con las emociones y la naturaleza, y este 2025 celebrará el florecer interior, la luz que habita en cada ser y la magia del cielo reflejada en la tierra.
La Comisión de Flores, Plantas y Ornamentales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) colaborará con la entrega de flores para los participantes.