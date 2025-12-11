Molletes, champurradas y premios: La gran fiesta del pan en Sacatepéquez

El próximo domingo, La Antigua Guatemala se convierte en el epicentro de la gastronomía y la tradición con la celebración del Tercer Festival del Pan, un evento clave para los panificadores.
LEE TAMBIÉN:¿Sabías que Chichicastenango significa "cercado de ortigas"? Conoce su origen
El próximo domingo tienes una buena razón para visitar La Antigua Guatemala y el punto de encuentro será la Calle del Arco, ubicada sobre la 5a. avenida, la cual se llenará de sabor, color, cultura e historia, cuando se celebre el Tercer Festival del Pan.
Ese día, unas 18 panaderías presentarán sus mejores preparaciones con estilos y sabores de elaboración de pan artesanal hecho por panificadores antigüeños que busca dar a conocer su talento.
Antigua, ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Guatemala, también expondrá el talento de la danza, además de la BiciRutaSoy502, que dará su aporte con tours.
"Es una oportunidad para los artesanos y para la comunidad que busca dar a conocer su producto a la población de Sacatepéquez; esperamos que lleguen personas de otros municipios. No es una convocatoria tan masiva y lo que queremos es que las panaderías se sientan visitadas por las personas de la región", indicó Cintya Sandoval, miembro del comité organizador.
Toque de la época
Los organizadores señalan que la actividad dará inicio a las 10:00 de la mañana y finalizará a las 5:00 de la tarde. Esta vez, la actividad tendrá un toque navideño; al pie del Arco de Santa Catalina se instalará un nacimiento navideño para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo.
Actividades
Durante el festival también se podrá apreciar:
- Actuación de la Vía Estudiantina Mercedaria
- Recital de Ballet
- Música de Saxofón
- Llegada de Santa Claus para los niños
Las categorías a premiar son:
- Categoría pan grande (Q2,000),
- Champurrada (Q2,000),
- Mejor mollete (Q2,000)
- Mejor stand (Q1,000).
Entre el jurado calificador están:
- Molinos Modernos
- Chef profesionales
- Panaderos y pasteleros certificados
Los expertos señalan que el pan a calificar debe ser 100 % artesanal.