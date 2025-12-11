Molletes, champurradas y premios: La gran fiesta del pan en Sacatepéquez

-

El próximo domingo, La Antigua Guatemala se convierte en el epicentro de la gastronomía y la tradición con la celebración del Tercer Festival del Pan, un evento clave para los panificadores.

El próximo domingo tienes una buena razón para visitar La Antigua Guatemala y el punto de encuentro será la Calle del Arco, ubicada sobre la 5a. avenida, la cual se llenará de sabor, color, cultura e historia, cuando se celebre el Tercer Festival del Pan.

Ese día, unas 18 panaderías presentarán sus mejores preparaciones con estilos y sabores de elaboración de pan artesanal hecho por panificadores antigüeños que busca dar a conocer su talento.

Más de 15 panaderías expondrán su producto. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Antigua, ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Guatemala, también expondrá el talento de la danza, además de la BiciRutaSoy502, que dará su aporte con tours.

"Es una oportunidad para los artesanos y para la comunidad que busca dar a conocer su producto a la población de Sacatepéquez; esperamos que lleguen personas de otros municipios. No es una convocatoria tan masiva y lo que queremos es que las panaderías se sientan visitadas por las personas de la región", indicó Cintya Sandoval, miembro del comité organizador.

El evento dará inicio a las 10:00 de la mañana. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Toque de la época

Los organizadores señalan que la actividad dará inicio a las 10:00 de la mañana y finalizará a las 5:00 de la tarde. Esta vez, la actividad tendrá un toque navideño; al pie del Arco de Santa Catalina se instalará un nacimiento navideño para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo.

Actividades

Durante el festival también se podrá apreciar:

Actuación de la Vía Estudiantina Mercedaria

Recital de Ballet

Música de Saxofón

Llegada de Santa Claus para los niños

Los ganadores recibirán un premio económico. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Las categorías a premiar son:

Categoría pan grande (Q2,000),

Champurrada (Q2,000), Mejor mollete (Q2,000)

Mejor stand (Q1,000).

Entre el jurado calificador están:

Molinos Modernos

Chef profesionales

Panaderos y pasteleros certificados

Los expertos señalan que el pan a calificar debe ser 100 % artesanal.