Los dejan vivos: Antigua gana, pero Comunicaciones mantiene esperanzas de avanzar

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Antigua volvió a sufrir de no poder gestionar un resultado, pero igualmente se quedó con la victoria 3-2 frente a Comunicaciones, en el juego de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026, que se terminará de definir el sábado en la capital.

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Un fallo en la energía eléctrica atrasó unos minutos el arranque del encuentro, pero eso no afectó en nada a los coloniales, que desde los primeros minutos fueron los que más trataron de proponer en la parte ofensiva.

De hecho, el primero del duelo llegó tras una viveza de Óscar Santis en un saque de banda que agarró mal parado a Ernesto Monreal, quien no pudo despejar de buena manera con la cabeza y le dejó el balón servido en el área a Agustín Maziero (minuto 7), quien de un derechazo "bañó" a Fredy Pérez para el 1-0.

El mismo Santis tuvo el segundo dentro del área, tras una buena triangulación con Óscar Castellanos, sobre el 27, pero el extremo falló a la hora de rematar y la pelota terminó a un lado del marco.

Dos después, al 29, Santis le robó la pelota en salida a Janpol Morales, hizo una pared perfecta con Maziero, y quedó mano a mano contra Pérez, a quien superó con un bonito toque "picado" que amplió la ventaja para los locales.

Sobre el 38, un nuevo apagón atentó contra el desarrollo del duelo, pero afortunadamente se pudo reanudar sin problemas unos minutos después. Fredy evitó el tercero en un remate de Alexander Robinson (42) y Santis no pudo anotar en el rebote, para irse así al descanso.

Al volver de los vestuarios, las cosas se mantuvieron muy similares. Al 54, Maziero se quedó con la posesión del balón en un balonazo largo, ganó fondo y habilitó a Castellanos dentro del área, quien no erró para colocar el 3-0 panzaverde, que parecía tener todo controlado.

FINAL DEL PARTIDO

Antigua GFC ( 3 ) Comunicaciones FC ( 2 )



Presentado por: @gana777gt #VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/VBA50xW0S2 — Comunicaciones FC (@CremasOficial) April 30, 2026

Pero los albos, que poco habían generado de peligro, encontraron el descuento en un tiro de esquina de Dairon Reyes que Karel Espino (67) aprovechó para cabecear y poner el 3-1.

Esa anotación le dio un pequeño envión anímico a los cremas, que comenzaron a generar más y, en el 79, Gael Sandoval levantó un centro milimétrico desde la izquierda para la aparición de Agustín Vuletich, para que el delantero argentino sentenciara el 3-2.

De esta manera, Comunicaciones se mantiene con vida en una llave que en algún momento parecía muy desfavorable y en la que ahora tendrán que cerrar todo en casa, en el Cementos Progreso, el sábado frente a su público y en donde ganar por uno de diferencia será suficiente para avanzar.