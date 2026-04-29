Cobán Imperial se hace respetar en casa y deja contra las cuerdas a Mixco

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Cobán Imperial hizo valer su localía y derrotó 2-0 a Mixco en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura, en el estadio Verapaz, tomando ventaja en la serie sin mayores complicaciones.

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El equipo cobanero abrió el marcador temprano, al minuto 10, tras un saque de banda de Janderson Pereira que generó desorden en el área. Ángel Cabrera aprovechó la jugada y definió con un potente zurdazo que dejó sin reacción al arquero Kevin Moscoso.

Con el control del balón y ante un rival que no encontraba orden, los príncipes azules ampliaron la diferencia al 36. El propio Janderson se encargó de firmar el segundo con un tiro libre de larga distancia, un remate potente y colocado que se metió junto al poste izquierdo de Moscoso, sumando así su gol 127 en Liga Nacional.

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En el complemento, Mixco intentó reaccionar, pero careció de claridad en ataque. Cobán incluso estuvo cerca del tercero al 54, cuando el árbitro sancionó un penal por un empujón de Nixson Flores sobre Cabrera; sin embargo, el cobro de Marcos Acosta fue detenido por el guardameta Moscoso.

El panorama cambió parcialmente al 72 con la expulsión de Carlos Flores en Cobán, lo que permitió a los visitantes adelantar líneas en el cierre. Sin embargo, el conjunto chicharronero no logró descontar y dejó la serie cuesta arriba.

Aún tienen vida

La definición se trasladará al estadio Santo Domingo, donde Mixco buscará remontar el sábado a las 3:00 p. m. Cabe recordar que, por su mejor posición en la fase regular, el cuadro mixqueño, que finalizó tercero, clasificaría en caso de empate en el marcador global.