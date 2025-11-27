Sistema de vigilancia de Antigua Guatemala pasa a manos del sector privado

-

La seguridad en Antigua Guatemala experimenta un giro: más de 500 cámaras de videovigilancia y el centro de monitoreo pasaron a control privado de FundAntigua, tras el fin del convenio con la Municipalidad antigüeña.

Tras poner fin a un convenio de cooperación interinstitucional firmado desde 2020 entre la Municipalidad de Antigua Guatemala y empresarios de FundAntigua, el sistema de cámaras de videovigilancia y centro de monitoreo de la ciudad pasó a manos del sector privado.

Las más de 500 cámaras y 35 botones de seguridad del centro de vigilancia quedó bajo control de la entidad privada, que exigió la devolución del equipo en tres días.

FundAntigua tendrá el control de las más de 500 cámaras de seguridad. (Foto: Miguel López/Colaborador)

En conferencia de prensa, Fundantigua explicó que la decisión responde a que fueron "marginados del control operativo" de la Sala de Cámaras César Brañas.

Diego Castañeda, representante de Fundantigua, aseguró que la vigilancia continuará mediante un nuevo centro de monitoreo bajo su administración. Indicó que la inversión supera el millón de dólares y que buscan firmar convenios con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación.

Los 35 botones de seguridad también pasarán a ser propiedad de la entidad privada. (Foto: Miguel López/Colaborador)

"Nos dan tres días"

Al respecto, el alcalde, Juan Manuel Asturias, explicó que realizaron la evaluación del personal a cargo del centro de control y buscaban colocar al personal idóneo para garantizar la protección de la información, pero la fundación dio por cancelado el convenio. "Nos dan tres días para que devolvamos el equipo y procederemos a desmontarlo", afirmó.

Asturias dijo que ante la situación, procederán a agenciarse de su propio equipo con fondos municipales "para bienestar de los antigüeños y fortalecerán la Policía Municipal para garantizar la seguridad.

El alcalde de Antigua Guatemala dijo que tendrán su propio equipo con fondos municipales. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Héctor Robles, del Comité de Autogestión Turística (CAT), señaló que la seguridad ciudadana debe estar en manos de la comuna o del Estado, no de intereses privados. En tanto el vecino Julio Valle, asegura que "la entidad privada sabrá hacer mejor uso del equipo y no para multar a los conductores por medio de cámaras".