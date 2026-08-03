Antigua se juega la vida ante Real Estelí en la Centroamericana

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El técnico argentino Mauricio Tapia considera equiparado el nivel entre Antigua y Real Estelí, en la víspera del duelo por la segunda jornada de la Copa Centroamericana, pactado para este martes, a partir de las 8:00 p. m., en el estadio Pensativo.

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Sin embargo, está convencido que el equipo aguacatero puede "dar un paso seguro" para mantener intacta la ilusión de avanzar a la fase final de la competición regional, pese a debutar con derrota ante Alianza, de El Salvador, (2-1) la semana pasada.

"El partido es en nuestra casa, en una cancha hermosa, con el apoyo de nuestra afición. Tenemos toda la ilusión de dar ese paso seguro en este transitar", dijo el sudamericano.

Alta exigencia

El futbol de Nicaragua ha crecido a pasos agigantados y Real Estelí es prueba de ello, con dos subcampeonatos centroamericanos en su palmarés. Será su debut en la actual edición y se presenta bajo la tutela del técnico argentino Diego Vázquez, quien dirigió a Marquense la temporada pasada.

"Su técnico es un viejo zorro que conoce muy bien el futbol centroamericano. Ha sido multicampeón. La institución tiene muy bueno equipo, con jugadores desequilibrantes. Es un equipo bien compensado en todas líneas, nos pondrá un grado de exigencia máximo", reconoce Tapia.

Aunque, no deja de reconocer el potencial de su plantel. "Nosotros no tenemos nada que envidiarles, tenemos un equipo para competir, bastante sólido", afirmó.

La única duda que maneja el argentino es la del lateral izquierdo costarricense Suhander Zúñiga, quien presentó dolencias musculares durante los últimos días.