Adolescente cae de un vehículo en marcha y pierde la vida

Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia este lunes 3 de agosto, en el kilómetro 224.6 de la Ruta Nacional 7E, hacia Polochic Alta Verapaz.

Al llegar, localizaron a un joven tendido sobre la cinta asfáltica. Al ser evaluado se confirmó que ya no presentaba signos vitales y fue identificado como Edgar Wademar Tux Coc, de 16 años, originario de Senahú. Alta Verapaz.

El fallecido fue reconocido como un adolescente de 16 años. (Foto: Asonbomd)

Según testigos, el fallecido habría caído de un vehículo en marcha; tras lo sucedido, el conductor del auto continuó su recorrido con dirección hacia el municipio La Tinta.

Luego de confirmar que la víctima había fallecido, la escena fue resguardada en la espera de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.

Testigos indicaron que el adolescente habría caído de un vehículo en marcha. (Foto: Asonbomd)